Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Samet Çiçek

Bursaspor: Harun Tekin, Barış Yardımcı, Titi, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Shehu, Bostock, Batalla, Kembo, Yusuf Erdoğan, Stancu

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Erkan Kaş, Deniz Türüç, Badji, Espinoza, Mendes, Boldrin, Umut Bulut

Sarı kart: Dk. 29 Umut Bulut (Kayserispor)









BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bursaspor ile Kayserispor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

8. dakikada gelişen ev sahibi takım atağında, Kembo sağ kanattan topu Kayserispor ceza sahasına ortaladı. Yusuf Erdoğan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

31. dakikada Kayserispor ceza sahası içinde topla buluşan Stancu, meşin yuvarlağı Kembo'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top, kaleci Lung'da kaldı.

33. dakikada Aziz Eraltay'ın sol kanattan Kayserispor ceza sahası içine yaptığı ortada arka direkte bulunan Stancu topu kafa vuruşu ile Kembo'nun önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Lung, meşin yuvarlağı tokatlayarak uzaklaştırdı.

38. dakikada Kayserispor ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Batalla'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.







