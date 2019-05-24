Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Murat Ergin Gözütok
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Rybalka, Hakan Arslan, Özer Hurmacı, Erdoğan Yeşilyurt, Diabate, Muhammet Demir
Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Semih Kaya, Marcao, Emre Taşdemir, Ndiaye, Donk, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Yunus Akgün, Muğdat Çelik
Goller: Dk. 2 Linnes, Dk. 34 Muğdat Çelik (Galatasaray), Dk. 43 Rybalka, Dk. 45+2 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 41 Özer Hurmacı (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısı 2-2 tamamlandı.
14. dakikada Douglas'ın sağdan kale alanına gönderdiği topa hareketlenen Muhammet Demir, altıpas civarından istediği vuruşu yapamayınca Sivasspor mutlak bir fırsatı değerlendirmedi.
24. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza alanı sol çaprazından vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
31. dakikada Muhammet Demir'in ceza yayı civarından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail Çipe'de kaldı.
34. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Selçuk İnan, meşin yuvarlağı ceza alanındaki Linnes'e aktardı. Bu futbolcunun pasında topa hareketlenen Muğdat Çelik, penaltı noktası civarından düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.
43. dakikada Sivasspor, golü buldu. Özer Hurmacı'nın soldan kullandığı kornerde ceza alanındaki Muhammet Demir'in kafa vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu çizgi üzerinden güçlükle çıkardı. Pozisyonu takip eden Rybalka, boşta kalan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2.
Sivasspor 45+2. dakikada eşitliği sağladı. Soldan ceza alanına giren Erdoğan Yeşilyurt'un uzak köşeye yerden plase vuruşunda kaleci İsmail Çipe, topu güçlükle tokatladı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2.
Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.