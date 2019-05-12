Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Jojic (Dk. 60 Robinho), Soner Aydoğdu (Dk. 46 Emre Belözoğlu, Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Napoleoni, Bajic
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic (Dk. 86 Alihan Kubalas), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moulin (Dk. 63 İlhan Parlak), Sacko, Canteros, Boyd (Dk. 84 Scarione), Orgill
Goller: Dk. 17 Boyd (MKE Ankaragücü), Dk. 46 Bajic, Dk. 62 Robinho (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 66 Pazdan (MKE Ankaragücü)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.
46. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağdan gelişen atakta Visca'nın içeriye çevirdiği topa altıpasta Bajic'in şık vuruşunda top filelere gitti: 1-1
59. dakikada soldan çalımlarla ceza sahasına giren Napoleoni'nin yerden vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.
62. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Emre Belözoğlu'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Visca'nın yerden şutunda kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı sektirdi. Sol çaprazda müsait durumda topla buluşan Robinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
70. dakikada Caiçara'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kalan Visca'nın vuruşunda, Korcan Çelikay topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
80. dakikada ceza yayının solunda topla buluşan Sacko'nun yerden uzak köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Mücadelede başka pozisyon olmadı ve Medipol Başakşehir sahadan 2-1 galip ayrıldı.