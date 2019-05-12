Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus, Süleyman Özay, Erdem Bayık
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Kudriashov, Clichy, Gökhan İnler, Visca, Jojic, Soner Aydoğdu, Napoleoni, Bajic
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moulin, Sacko, Canteros, Boyd, Orgill
Gol: Dk. 17 Boyd (MKE Ankaragücü)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Medipol Başakşehir ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
7. dakikada sağdan sıfıra inen Visca'nın yerden sert ortasında altıpasta Bajic'in topuğuyla yaptığı vuruşta kaleci Korcan Çelikay, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
17. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hızlı gelişen atakta Orgill, ceza sahasına hareketlenen Boyd'u gördü. Bu oyuncunun, rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
20. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Napoleoni'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.