Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru (Dk. 70 Kucher), Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 55 Asamoah Gyan), Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 78 Mensah), Chery, Deniz Türüç, Kravets
Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Karim Hafez, Popov, Pavelka, Tarkan Serbest, Hajradinovic (Dk. 84 Heintz), İlhan Depe (Dk. 68 Uğurcan Yazğılı), Trezeguet, Koita
Goller: Dk. 26 Ben Youssef (Kasımpaşa), Dk. 74 ve 79 Asamoah Gyan (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Kırmızı kart: Dk. 42 Pavelka (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 68 Sapunaru, Dk. 82 Mensah, Dk. 90+2 Lung, Dk. 90+5 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 69 Trezeguet, Dk. 82 Hajradinovic (Kasımpaşa)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.
46. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Chery'nin pasında ceza yayı üzerindeki Varela'nın sert vuruşunda, kaleci Scuffet soluna giden meşin yuvarlağı uzanarak çeldi.
65. dakikada Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde arka direkte boş pozisyondaki Şamil Çinaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
72. dakikada Trezeguet'nin pasında topla buluşan Hajradinovic'in ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Lung, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
74. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Kana Bıyık'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Varela'nın etkili ortasında arka direğe koşu yapan Asamoh Gyan'ın altıpas içerisinde yatarak yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1
79. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Mensah, rakip yarı alanın ortalarından ceza alanına etkili bir orta gönderdi. Mensah'tan gelen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Asamoah Gyan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1
Karşılaşma, Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.