Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana (Dk. 74 Jahovic), Mücahit Can Akçay (Dk. 85 Hurtado)
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Sosa (Dk. 90+4 Amiri), Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Ekuban), Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega
Goller: Dk. 11 Rodallega, Dk. 79 Sosa (penaltıdan) (Trabzonspor), Dk. 17 Jonsson, Dk. 45 Fofana (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 79 Uğur Demirok, Dk. 82 Ömer Ali Şahiner, Dk. 88 Jonsson, Dk. 90+3 Milosevic (Atiker Konyaspor), Dk. 90+7 Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.
65. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahasına ortasında, topa iyi yükselen Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
71. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ortasında, altıpas içerisinde topa yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda direkten dönen topu, Jonsson kornere gönderdi.
78. dakikada Trabzonspor penaltı kazandı. 74. dakikada Uğur Demirok'un ceza sahası içerisinde topun eline çarptığı pozisyonu VAR odasının uyarısıyla izleyen hakem Halis Özkaya, penaltıya hükmetti. 79. dakikada penaltıda topun başına geçen Sosa, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-2
Karşılaşma, 2-2 berabere bitti.