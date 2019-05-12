Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan, Şamil Çinaz, Hasan Hüseyin Acar, Varela, Chery, Deniz Türüç, Kravets

Kasımpaşa: Scuffet, Ben Youssef, Sadiku, Karim Hafez, Popov, Pavelka, Tarkan Serbest, Hajradinovic, İlhan Depe, Trezeguet, Koita

Gol: Dk. 26 Ben Youssef (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 42 Pavelka (Kasımpaşa)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, topla buluşan Deniz Türüç'ün etkili ortasında savunmanın arkasına koşu yapan Kravets, kaleci Scuffet ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı.

25. dakikada Chery'nin sol taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Sapunaru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta gitti.

26. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan Hajradinovic'in sol ayağı ile ceza alanına gönderdiği ortada arka direkte iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda, kaleci Lung topu son anda çeldi. Lung'dan dönen topu iyi takip eden Ben Youssef, altıpas içerisinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

35. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında, sağ çaprazdan ceza alanına giren Hajradinovic'in ortasında savunmadan seken top Trezeguet'nin önünde kaldı. Trezeguet'nin altıpas üzerinden kaleye gönderdiği topa yatarak müdahale eden Sapunaru, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

42. dakikada Kasımpaşa sahada 10 kişi kaldı. Maçın hakemi Mustafa Öğretmenoğlu, ceza yayı üzerindeki bir pozisyonda topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle Pavelka'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk devresini Kasımpaşa 1-0 önde tamamladı.