Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Volkan Fındıklı, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofana, Mücahit Can Akçay
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega
Goller: Dk. 11 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 17 Jonsson, Dk. 45 Fofana (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Atiker Konyaspor-Trabzonspor maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
11. dakikada rakip takım öne geçti. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı kornerde topa iyi yükselen Hüseyin Türkmen, meşin yuvarlığı Rodallega'ya indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1
17. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Atağa çıkan Trabzonsporlu oyuncu Nwakaeme'den topu çalan Jonsson, sağ çaprazdan düzgün vuruşunda topu ağlara gönderdi: 1-1
23. dakikada Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa yükselen Rodallega'nın vuruşunda top direkten döndü.
29. dakikada Ömer Ali Şahiner, sol kanattan sürüklediği topu sağ kanatta Skubic'le buluşturdu. Bu oyuncunun sert şutunu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kornere çeldi.
32. dakikada Ömer Ali Şahiner'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın dokunuşuyla kornere çıktı.
42. dakikada Sosa'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Serkan Kırıntılı kornere çeldi.
45. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Topla hareketlenen Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında topa bekletmeden vuran Fofana, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.