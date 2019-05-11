Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Bornova

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez



Göztepe: Beto, Gassama (Dk. 71 Ngando), Titi, Reis, Berkan Emir, Tayfur Bingöl (Dk. 90+6 Borges), Castro, Poko, Halil Akbunar, Deniz Kadah, Jerome (Dk. 86 Alpaslan Öztürk)



Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Douglas, Ndinga, Hakan Arslan, Emre Kılınç (Dk. 46 Muhammet Demir), Özer Hurmacı (Dk. 90+1 Rybalka), Diabate (Dk. 75 Ziya Erdal)



Goller: Dk. 8 Emre Kılınç, Dk. 33 Berkan Emir (kendi kalesine), Dk. 80 Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), Dk. 10 Deniz Kadah, Dk. 54 Jerome, Dk. 82 Ngando (Göztepe)



Kırmızı kart: Dk. 79 Reis (Göztepe)

Sarı kart: Dk. 30 Poko (Göztepe)





İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile Demir Grup Sivasspor 3-3 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Tayfur'un pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Deniz Kadah'n sert şutunda kaleci Tolgahan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

52. dakikada güzel hareketlerle ceza alanına giren Poko'nun kaleye gönderdiği top kaleci Tolgahan'dan Deniz Kadah'a geldi. Bu oyuncunun şutunda savunma oyuncularından dönen meşin yuvarlakla sol çapraz pozisyonda buluşan Tayfur Bingöl'ün kötü şutu auta gitti.

54. dakikada Göztepe eşitliği sağladı. Sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada penaltı noktası yakınındaki Jerome'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2

80. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Göztepe'de ilk sarı kartını 72. dakikada gören Wallace Reis 79. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu pozisyondan sonra sol çapraz pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Muhammet Demir güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-3

82. dakikada Göztepe bir kez daha beraberliği yakaladı. Sağ kanatta Jerome'un aktardığı topla buluşan Ngando'nun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-3

Karşılaşma, 3-3 eşitlikle tamamlandı.