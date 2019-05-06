Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Caulker, Welinton, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez, Djalma Campos, Cisse

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Yatabare

Goller: Dk. 29 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Jevtovic, Dk. 41 Jonsson (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Jonsson, Dk. 31 Ferhat Öztorun, Dk. 40 Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), Dk. 45 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

5. dakikada Villafanez'in pasında rakip ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

10. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Villafanez'in ara pasında topla buluşan Cisse'nin öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı'nın üstünden aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğin yanından auta gitti.

15. dakikada orta sahada topu kazanan Jonsson, Fofana'ya pasını çıkardı. Bu futbolcu pasını savunmanın arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner'e verdi. Ömer Ali'nin kaleciyi geçtikten sonra dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR sisteminin uyarısıyla golden önce faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi Alper Ulusoy, golü iptal etti.

29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Villafanez'in içeriye gönderdiği topu Djalma Campos topuk pasıyla arka direğe bıraktı. Arka direkte bomboş kalan Cisse, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Attığı golün ardından yedek kulübesine gelen Papiss Cisse, eline aldığı 90 numaralı Josef Sural formasını öperek kameralara ve taraftarlara gösterdi.

39. dakikada Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Jevtovic'in ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

41. dakikada Atiker Konyaspor üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Fofana, topu ceza sahasının soluna koşu yapan Ömer Ali'ye gönderdi. Bu oyuncu ise pasını sol çaprazdaki Jonsson'a çıkardı. Jonsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.