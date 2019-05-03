Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Papp, Bjarsmyr, Braz, Uğur Çiftçi, Ndinga, Douglas, Rybalka (Dk. 90+2 Fatih Aksoy), Özer Hurmacı (Dk. 82 Muhammet Demir), Emre Kılınç (Dk. 88 Ziya Erdal), Diabate
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Serdar Taşçı, Mahmut Tekdemir, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 78 Mossoro), Emre Belözoğlu, Visca, Soner Aydoğdu, Elia (Dk. 60 Bajic), Robinho (Dk. 61 Napoleoni)
Sarı kartlar: Dk. 36 Elia, Dk. 48 Robinho, Dk. 77 Soner Aydoğdu, Dk. 90+4 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir), Dk. 45 Özer Hurmacı, Dk. 67 Braz, Dk. 88 Ndinga (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir karşılaşması 0-0 sona erdi.
50. dakikada Elia'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu kontrol etti.
58. dakikada Visca ile verkaç yapan Robinho'nun ceza alanı çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
69. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Serdar Taşçı'nın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.
71. dakikada İrfan Can Kahvceci'nin pasında ceza alanındaki Visca'nın yerden sert vuruşunda kaleci Tolgahan Acar, topu son anda tokatladı. Savunma meşin yuvarlağı tehlike bölgeden uzaklaştırdı.
77. dakikada Emre Kılınç'ın soldan ceza alanına gönderdiği top, son olarak arka direkte bekleyen Rybalka'nın önünde kaldı. Müsait durumdaki bu futbolcunun vuruşunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Mahmut Tekdemir'den döndü.
Mücadele 0-0 sona erdi.