Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Hutchinson, Lens (Dk. 76 Quaresma), Ljajic, Güven Yalçın (Dk. 64 Kagawa), Burak Yılmaz (Dk. 88 Adriano)

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic (Dk. 65 Alihan Kubalas), Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay (Dk. 62 Moulin), Moke, Canteros, Sacko (Dk. 83 İlhan Parlak), Boyd, Orgill

Goller: Dk. 8 ve 63 Burak Yılmaz (Penaltıdan), Dk. 54 Vida, Dk. 81 Ljajic (Beşiktaş), Dk. 79 Sacko (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 52 Isimat-Mirin, Dk. 71 Caner Erkin (Beşiktaş), Dk. 66 Kitsiou, Dk. 68 Sacko, Dk. 79 Pinto (MKE Ankaragücü)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan maçta Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti.

50. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla orta sahada topla buluşan Lens hızla rakip ceza alanına yöneldi. Siyah-beyazlı futbolcu ceza sahası önünde rakibinden sıyrılarak şutunu çekti, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

54. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü geldi. Burak Yılmaz'ın sağdan ortaladığı topu kaleci Altay Bayındır yumrukladı ancak meşin yuvarlak Vida'ya çarpıp siyah-beyazlı oyuncunun önünde kalınca Vida topu boş kaleye gönderdi: 2-0

61. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ani gelişen Beşiktaş atağında Kulusic'in Hutchinson'ın girdiği mücadelenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. 63. dakikada topun başına geçen Burak Yılmaz skoru 3-0 yaptı.

72. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ taraftan ceza sahasına ortalanan topa Alihan Kubalas kafayla vurdu, Karius topu son anda kornere çeldi.

74. dakikada MKE Ankaragücü, hakem Halil Umut Meler'in VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. 75. dakikada topun başına geçen Boyd'un şutunu Karius çıkardı. Kaleciden dönen topu uzaklaştırmak isteyen Vida'nın vuruşunda meşin yuvarlak Kitsiou'nun önünde kaldı, MKE Ankaragüçlü futbolcu boş kale yerine topu auta attı. Penaltının kullanılırken Vida'nın ceza sahasına girmesi üzerine Halil Umut Meler bir kez daha VAR incelemesine giderek atışın yeniden kullanılmasına hükmetti. 79. dakikada Sacko tekrarlanan penaltıyı ağlara gönderdi: 3-1

81. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in taç atışı sonrası Kagawa ile paslaşarak soldan ceza sahasına giren Ljajic şık bir aşırtmayla topu ağlara gönderdi: 4-1

86. dakikada Cantero'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza sahasına giren Boyd'un vuruşu direkten oyun alanına geri geldi.

Beşiktaş karşılaşmayı 4-1 kazandı.