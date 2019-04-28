Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Koray Gençerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Narinç
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Levent Gülen, Sapunaru, Kana Bıyık, Kucher, Atila Turan, Hasan Hüseyin Acar, Varela (Dk. 90+2 Bilal Başaçıkoğlu), Chery, Deniz Türüç, Kravets
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Caulker, Welinton, Nsakala, Sackey, Ozan Tufan, Efecan Karaca (Dk. 90+2 Hasan Ayaroğlu), Villafanez (Dk. 82 Ceyhun Gülselam), Campos (Dk. 71 Junior Fernandes), Cisse
Goller: Dk. 9 Varela (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 23 Caulker (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Sackey, Dk. 45+1 Cisse, Dk. 70 Campos (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 44 Kana Bıyık, Dk. 72 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması, 1-1 berabere sona erdi.
55. dakikada Ozan Tufan, önündeki boşluğu değerlendirerek ceza sahasına kadar girdi. Topu ayağından çıkarmakta gecikince açısı daralan Ozan Tufan'dan meşin yuvarlağı kaleci Lung yatarak kontrol etmeyi başardı.
59. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Atila Turan, topu penaltı noktasında bekleyen Deniz Türüç'e çıkardı. Deniz Türüç'ün şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.