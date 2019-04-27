Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Halis Özkahya, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Azubuike, Musa Çağıran, Samudio, Boldrin, Aatıf (Dk. 27 Umar), Vedat Muric

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Paul Papp, Bjarsmyr, David Braz, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ndinga, Douglas, Emre Kılınç, Rybalka, Diabate

Sarı Kartlar: Dk.19 Hakan Arslan, Dk. 45 David Braz (Demir Grup Sivasspor)





RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.



1. dakikada defansın arkasına atılan uzun pasta rakip oyunculardan kurtulan Vedat Muric'in ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti. Maçın hakemi Halis Özkahya, VAR uyarısıyla Muric'in topu elle kontrol ettiğini tespit ederek, pozisyonu gol olarak değerlendirmedi.

22. dakikada Awaziem'in hatasından yararlanan Diabate'nin yaklaşık 30 metre topu sürdükten sonra ceza yayı üzerinden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

33. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Musa Çağıran'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

42. dakikada Melnjak'ın soldan ceza sahası içerisine yerden pasında rakibinden vücut çalımı ile sıyrılan Umar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak üsten az farkla auta gitti.

45+2. dakikada Abarhoun'un defansın arkasına uzun pasında hareketlenen Melnjak, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kafa vuruşunu istediği gibi yapamayınca, top yandan auta çıktı.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.