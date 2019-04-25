Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Ligin 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30. haftada görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa

27 Nisan Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya

16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

28 Nisan Pazar:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler

16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler

29 Nisan Pazartesi:

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

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