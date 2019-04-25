Futbol: Spor Toto Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 30. haftada görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe: Suat Arslanboğa
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Halis Özkahya
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Fırat Aydınus
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Serkan Çınar
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü: Halil Umut Meler
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan