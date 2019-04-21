Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Eryaman

Hakemler: Koray Gençerler, Volkan Ahmet Narinç, Yusuf Bozdoğan

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sacko, Sedat Ağçay, Djedje, Boyd, Canteros, Orgill

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne, Zuta, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Jevtovic, Jonsson, Yatabare







ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

8. dakikada Sedat Ağçay'ın kullandığı taç atışıyla ceza alanında topla buluşan Orgill'in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

16. dakikada yaklaşık 25 metreden Djedje'nin vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topa müdahale ederek gole izin vermedi.

26. dakikada Ömer Ali Şahiner'in kullandığı köşe atışında seken topu ceza alanı içinde önünde bulan Fofana'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden auta çıktı.

Kalan dakikalarda iki takım da etkili olamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.