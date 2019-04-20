Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Hakan Yemişken

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 86 Emre Taşdemir), Belhanda (Dk. 75 Selçuk İnan), Emre Akbaba (Dk. 62 Yunus Akgün), Diagne

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Kucher, Sapunaru, Hasan Hüseyin Acar, Deniz Türüç (Dk. 90+4 Hakan Çıtak), Chery (Dk. 82 Bilal Başacıkoğlu), Umut Bulut (Dk. 49 Varela), Kravets

Goller: Dk. 15 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 16, Dk. 42 (Penaltıdan) Diagne, Dk. 45+4 Nagatomo (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 38 Lopes (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Umut Bulut, Dk. 59 Kravets, Dk. 90+1 Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 19 Emre Akbaba, Dk. 77 Ndiaye, Dk. 85 Feghouli (Galatasaray)





İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 yendi.

57. dakikada Nagatomo'nun yaklaşık 30 metreden sert şutunda top kaleci Lung'un solundan az farkla auta gitti.

61. dakikada Galatasaray önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Diagne'nin ara pasında savunmanın arkasına sarkan Ndiaye, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Senegalli futbolcunun aşırtma vuruşunda ayakta kalan kaleci Lung, meşin yuvarlağı kontrol etti.

73. dakikada Levent Gülen'in soldan ortasında Mariano'ya da çarpan top yükseklik kazanarak kaleci Muslera'yı geçti. Uzak kale direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağa altıpas içinde uygun durumda olan Kravets'in vuruşu etkisiz kaldı ve Muslera kale çizgisi üzerinde topun hakimi oldu.

83. dakikada Selçuk İnan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı faulde kaleci Lung, soluna gelen topu kornere çeldi.

90+1. dakikada Fernando'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda bulunan Yunus Akgün'ün şutunda top yandan auta çıktı.

Müsabaka, ev sahibi Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.