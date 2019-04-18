Futbol: Spor Toto Süper Lig

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
Yarın:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 Nisan Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
21 Nisan Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan