Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Serkan Tokat, Erdem Bayık, Serkan Çimen

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila Turan (Dk. 81 Levent Gülen), Şamil Çinaz (Dk. 87 Varela), Mensah, Chery, Deniz Türüç, Umut Bulut, Kravets (Dk. 67 Hasan Hüseyin Acar)

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Lumor (Dk. 46 Berkan Emir), Poko (Dk. 76 Ghilas), Alpaslan Öztürk, Halil Akbunar, Gouffran, Castro, Deniz Kadah (Dk. 46 Jerome)

Goller: Dk. 14 Chery, Dk. 88 Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 84 Deniz Türüç (Kendi kalesine) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 6 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 17 Şamil Çinaz, Dk. 60 Atila Turan, Dk. 64 Umut Bulut. Dk. 75 Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 yendi.

52. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Atila Turan'ın ortasında topla buluşan Kravets'in ceza alanı içerisi sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

68. dakikada hızlı paslarla rakip yarı alanına geçen Kayserispor'da Umut Bulut'un ceza alanı çizgisinin birkaç metre önünden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Beto meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

83. dakikada Kayserispor yarı alanında topu kapan Halil Akbunar'ın birkaç metre ilerledikten sonra kaleye şutunda, Lung topu kornere çeldi.

84. dakikada Berkan Emir'in sağ kanttan kullandığı kornerde ön direkte topu kafasıyla uzaklaştırmak isteyen Deniz Türüç'ün ters vuruşunda, meşin yuvarlak sağ kale direği dibinden filelerle buluştu: 1-1

88. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Levent Gülen'in ara pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Chery pasını uygun pozisyonda bulunan Mensah'a çıkardı. Pası iyi değerlendiren Mensah, penaltı noktası üzerinde yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

Karşılaşma İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.



