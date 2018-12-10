Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Pinto, Faty, Kubilay Kanatsızkuş, Cerci, Djedde, İlhan Parlak, Kone, Mokhtar, Moulin

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Bajic, İrfan Can Kahveci, Napoleoni, Mahmut Tekdemir, Caicara

Gol: Dk. 8. Visca (Medipol Başakşehir)





AFYONKARAHİSAR (AA) - Spor Toto Süper Lig 15. hafta maçında Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

8. dakikada Medipol Başakşehir oyuncusu Caicara'ya yapılan faulün ardından ceza sahası içerisine yapılan ortada topla buluşan Visca, bekletmeden yaptığı düzğün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

25. dakikada Medipol Başakşehir'de Caicara'nın sağdan ortasına ceza sahası içinde İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda, Altay Bayındır tehlikeyi önledi.

43. dakikadaki MKE Ankaragücü atağında, Faty'nin pasında topu önüne alan Cerci'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



