Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Hakan Bilir
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, Medjani (Dk. 64 Rybalka), Hakan Arslan, Torje (Dk. 90 Papp), Robinho, Emre Kılınç, Kone (Dk. 64 Muhammet Demir)
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Koray Altınay, Mehmet Uslu, Saadane (Dk. 90 Gladkyy), Ali Çamdalı, Umar (Dk. 75 Robin Yalçın), Boldrin, Samudio (Dk. 60 Süleyman Koç), Muric
Goller: Dk. 60 Muric (Çaykur Rizespor), Dk. 76 Braz (Demir Grup Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 85 Douglas (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Brabec, Dk. 66 Boldrin, Dk. 90+5 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 sona erdi.
46. dakikada ceza alanında topla buluşan Kone'nin altıpas civarından vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan gole izin vermedi.
53. dakikada Samudio'nun pasında sağdan ceza alanına giren Umar'ın çapraz pozisyondan etkili şutunda, kaleci Tolgahan Acar, topu kornere çeldi.
58. dakikada ceza alanında Robinho ile verkaç yaparak son çizgiye inen Medjani, topu kale alanındaki Torje'ye aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.
60. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Umar'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla ceza alanında buluşan Muric'in hafif sağ çaprazda yerden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
69. dakikada Çaykur Rizespor ikinci gole çok yaklaştı. Boldrin'in soldan ceza alanına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ziya Erdal'ın müdahalesinde, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
76. dakikada Demir Grup Sivasspor mücadelede eşitliği sağladı. Rybalka'nın sağdan kullandığı kornerde kale alanında topu göğsüyle önüne alan Muhammet Demir'in vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı. Altıpasta yükseklik kazanan topu takip eden Braz, meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla kaleye gönderdi: 1-1.
90+3. dakikada Gladkyy'in pasında Robin Yalçın'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.
Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.