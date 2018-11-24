Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay



Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Ceyhun Gülselam, Maniatis (Dk. 74 Villafanez), Efecan Karaca (Dk. 77 Junior Fernandes), Djalma Campos, Cisse (Dk. 82 Bobo)

Kayserispor: Lung, Levent Gülen (Dk. 80 Adem Doğan), Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Varela, Şamil Çinaz, Mensah (Dk. 74 Kazım Çelik), Bilal Başacıkoğlu (Dk. 61 Mert Özyıldırım), Chery, Umut Bulut

Goller: Dk. 45+2 Djalma Campos (Penaltıdan), Dk. 59 Efecan Karaca, Dk. 73 ve 79 Cisse, Dk. 81 Junior Fernandes (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Atila Turan, Dk. 45+2 Sapunaru, Dk. 58 Kucher, Dk. 64 Mert Özyıldırım, Dk. 83 Varela (Kayserispor), Dk. 53 Baiano, Dk. 66 Sackey, Dk. 68 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti.

49. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında, Atila Turan'ın ceza sahası içine gönderdiği meşin yuvarlağa Umut Bulut bekletmeden vurdu. Top, üst direkten dışarı çıktı.

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor farkı ikiye çıkardı. Djalma Campos'un kullandığı serbest vuruşta Sackey'in ceza alanı sol çaprazından çektiği şutta top, Umut Bulut'tan sekti. Penaltı noktasının gerisindeki Efecan Karaca, kendisine gelen meşin yuvarlağı sert bir vuruşla filelere gönderdi: 2-0

73. dakikada Aytemiz Alanyaspor skoru 3-0'a taşıdı. Rakip ceza sahası içinde topla buluşan Baiano, meşin yuvarlağı arka direkteki Djalma Campos'a çıkardı. Bu futbolcu da bekletmeden topu penaltı noktası yakınında bulunan Cisse'ye gönderdi. Topu kontrol eden Cisse, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlarla buluşturdu.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, Cisse'yle bir gol daha buldu. Ev sahibi ekibin hızlı gelişen atağında, sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes, meşin yuvarlağı ceza sahasına yerden gönderdi. Kaleciyi geçen topu Cisse boş kaleye gönderdi: 4-0

81. dakikada Aytemiz Alanyaspor skoru 5-0'a getirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Djalma Campos, topu arka direkte bulunan Junior Fernandes'e çıkardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.