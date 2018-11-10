Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Sapunaru, Kucher, Atila Turan, Rotman, Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu, Chery, Umut Bulut
Galatasaray: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Ozan Kabak, Ömer Bayram, Onyekuru, Maicon, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Sinan Gümüş
Gol: Dk.18 Onyekuru (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.17 Lopes, Dk.35 Kucher (Kayserispor), Dk.34 Feghouli (Galatasaray)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Kayserispor-Galatasaray maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
16. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden farklı bir şekilde auta gitti.
18. dakikada Galatasaray Kayseri'de öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasa koşu yapan Feghouli, topu kontrol ettikten sonra Kayserispor ceza sahasına girdi. Karşısındaki savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sağ çaprazdan Feghouli'nin kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Muammer Yıldırım topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Onyekuru altıpas içerisinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
38. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Sapunaru'nun kafasından seken top ceza sahası içerisinde Ömer Bayram'ın önünde kaldı. Sol çaprazdan aynı oyuncunun şutunda kalesini zamanın terk eden Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.
45+1. dakikada uzak mesafeden Mensah'ın kaleye gönderdiği şutta top az farkla sağ kale direğinin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip Galatarasay 1-0 önde tamamladı.