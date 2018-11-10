Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, Murat Şener
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Uğur Demirok, Diagne (Dk. 73 Selim Ay), Ferhat Öztorun (Dk. 63 Opanasenko), Jevtovic, Volkan Fındıklı (Dk. 46 Traore), Yatabare, Milosevic, Fofana, Jahovic
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Kone, Yalçın Ayhan, Pinto, Djedje, Faty, Kenan Özer (Dk. 65 Cerci), Putsila (Dk. 78 Kehinde), Bifouma, El Kabir (Dk. 85 Mokhtar)
Goller: Dk. 56 Faty (kendi kalesine), Dk. 77 Fofana (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Djedje, Dk. 41 Pinto (MKE Ankaragücü), Dk. 82 Selim Ay (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendi.
49. dakikada Bifouma'nın sol kanattan ceza sahası içine gönderdiği pasında, El Kabir topu auta attı.
56. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Traore'nin sağdan kullandığı korner atışında, topu uzaklaştırmak isteyen Faty'nin ters vuruşunda top ağlarla buluştu.
77. dakikada ev sahibi farkı ikiye çıkardı. Milosevic'in ara pasına hareketlenen Fofana, düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cerci'nin sert şutunda top, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle bitti.