Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Osmanlı



Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Kenan Özer (Dk. 81 Cerci), Faty, Djedje, Bifouma (Dk. 85 Mokhtar), El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 76 İlhan Parlak)



Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen (Dk. 71 Sapunaru), Atila Turan, Varela (Dk. 85 Gyan), Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Rotman (Dk. 68 Mensah), Chery, Umut Bulut



Goller: Dk. 15 El Kabir, Dk. 28 Faty, Dk. 63 Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü), Dk. 57 Chery (penaltıdan) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Dk. 76 Kana Bıyık (Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 67 Rotman, Dk. 87 Bilal Başacıkoğlu (Kayserispor)







ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi.

53. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında sol kanattan son çizgiye inen Bifouma topu arka direkteki Kubilay Kanatsızkuş'a gönderdi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

56. dakikada ceza alanı içinde Faty'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. 57. dakikada topun başına geçen Chery meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı bire indirdi: 2-1

63. dakikada Bifouma kendi getirdiği topla rakiplerini geçerek son çizgiye kadar indi ve topu altıpas içindeki Kubilay Kanatsızkuş'a aktardı. Bu futbolcu da meşin yuvarlağı kafayla ağlarla buluşturdu: 3-1.

90+4. dakikada ceza yayı üzerinden topla buluşan Mokhtar'ın şutunda kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



