Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Osmanlı

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Kone, Pinto, Kenan Özer, Faty, Djedje, Bifouma, El Kabir, Kubilay Kanatsızkuş

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Varela, Bilal Başacıkoğlu, Şamil Çinaz, Rotman, Chery, Umut Bulut

Goller: Dk. 15 El Kabir, Dk. 28 Faty (MKE Ankaragücü)

Sarı kart: Dk. 24 Kana Bıyık (Kayserispor)





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılan MKE Ankaragücü-Kayserispor karşılaşmasının ilk yarısını, ev sahibi ekip 2-0 önde tamamladı.

15. dakikada Ankaragücü golü buldu. Bifouma kendi getirdiği topla önündeki rakibinden sıyrıldıktan sonra meşin yuvarlağı arka direkteki El Kabir'e aktardı. Bu futbolcunun gelişine yaptığı şık vuruşta top uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-0

23. dakikada rakip defanstan seken topu ceza yayı içinde önünde bulan Djedje'nin şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

28. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Erdem Özgenç'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte iyi yükselen Faty'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.

33. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanı içindeki Umut Bulut kafayla Chery'e indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda top defanstan döndü.

34. dakikada yine ceza alanı içinde Chery'in aşırtma kafa vuruşunda kaleci Korcan Çelikay topu son anda kornere çeldi.

36. dakikada Bifouma getirdiği topu altıpas içindeki El Kabir'e aktardı. Bu futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

40. dakikada Faty'nin yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'ın elinden seken top üst direkten döndü. Kaleci, ikinci hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, MKE Ankaragücü'nün 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



