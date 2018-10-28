Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar
Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 60 Frey), Benzia (Dk. 84 Eljif Elmas), Isla, İsmail Köybaşı (Dk. 74 Valbuena), Ayew, Slimani
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan (Dk. 45+2 Kone), Alihan Kubalas (Dk. 45+6 Sedat Ağçay), Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş, El Kabir (Dk. 78 İlhan Parlak)
Goller: Dk. 35 Faty, Dk. 74 Erdem Özgenç (Penaltıdan), Dk. 77 El Kabir (MKE Ankaragücü), Dk. 89 Frey (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 71 Slimani (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 29 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 41 İsmail Köybaşı, Dk. 48 Skrtel, Dk. 73 Benzia (Fenerbahçe), Dk. 54 Bifouma, Dk. 64 Kenan Özer, Dk. 72 El Kabir, Dk. 72 Faty, Dk. 75 Erdem Özgenç, Dk. 84 Kubilay Kanatsızkuş (MKE Ankaragücü)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
50. dakikada Bifouma'nın pası sonrası ceza yayı içinde El Kabir'in vuruşunda, kaleci Harun topu kornere çeldi.
56. dakikada Skrtel'in ara pasıyla ceza sahası içinde sıfıra inen İsmail Köybaşı'nın arka direğe ortasına Jailson'un kafa vuruşunda, kaleci Korcan topu kornere çeldi.
Aynı dakikada Benzia ile kullanılan köşe vuruşunda ön direkte Slimani'nin arkaya çevirdiği topa altı pasta Skrtel'in şutunda, kaleci Korcan meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.
63. dakikada Benzia'nın kaleyi cepheden gören pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşta, top az farkla auta çıktı.
70. dakikada hızlı gelişen MKE Ankaragücü atağında ceza sahası içinde Djedje, Benzia tarafından düşürüldü. Hakem Hüseyin Göçek, 71. dakikada VAR uyarısıyla penaltı kararı verdi.
74. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda MKE Ankaragücü farkı 2'ye çıkardı. Topun başına gelen Erdem Özgenç, topu ve kaleciyi ters köşelere gönderdi: 0-2.
77. dakikada MKE Ankaragücü farkı 3'e çıkardı. Bifouma'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan El Kabir'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-3.
89. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Valbuena'nın ceza sahası dışından şutunda kaleci Korcan'ın sektirdiği top, ceza sahası içi sol çaprazda Frey'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda savunmada Erdem Özgenç'e çarpan top ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve konuk ekip sahadan 3-1 galip ayrıldı.