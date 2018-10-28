Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Esat Sancaktar
Fenerbahçe: Harun Tekin, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Jailson, Oğuz Kağan Güçtekin, Benzia, Isla, İsmail Köybaşı, Ayew, Slimani
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan (Dk. 45+2 Kone), Alihan Kubalas (Dk. 45+6 Sedat Ağçay), Pinto, Faty, Djedje, Bifouma, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş, El Kabir
Gol: Dk. 35 Faty (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 29 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 41 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
11. dakikada Isla'nın sağdan etkili ortasına penaltı noktasında iyi yükselen Slimani'nin müsait durumda kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.
14. dakikada Kenan Özer'in sağdan ortasına altıpas önünde müsait durumda bulunan El Kabir gelişine vurmak istedi. Oyuncu, ıskaladığı topa istediği gibi vuramayınca meşin yuvarlak yandan auta gitti.
29. dakikada Jailson'dan ceza yayı önünde topu kapan El Kabir'in yerden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
30. dakikada Benzia'nın şık pasıyla hareketlenen Jailson'un kaleyi cepheden gören pozisyonda sert şutunda, top üstten auta gitti.
33. dakikada Pinto'nun ortasına altıpasın sağında iyi yükselen El Kabir'in kafa vuruşunda, kaleci Harun topu kontrol etti.
35. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Hücum yönünün sağından Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşunda kaleci Harun boşa çıktı. Altı pasın solunda Kubilay Kanatsızkuş'un kafayla indirdiği topu Faty boş kaleye gönderdi: 0-1.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve MKE Ankaragücü soyunma odasına 1-0 üstün gitti.