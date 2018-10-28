Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Sapunaru (Dk. 84 Mert Özyıldırım), Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu, Mensah (Dk. 70 Varela), Chery (Dk. 90+4 Kucher), Umut Bulut

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Braz, Bjarsmyr (Dk. 88 Erdoğan Yeşilyurt), Douglas, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 63 Torje), Medjani (Dk. 81 Cyriac), Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Goller: Dk. 53 Şamil Çinaz, Dk. 90 Chery (Penaltıdan) (Kayserispor)

Kırmızı Kart: 90+2 Robinho (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 41 Ziya Erdal, Dk. 47 Bjarsmyr, Dk. 78 Medjani, Dk. 89 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 42 Levent Gülen, Dk. 78 Muammer Yıldırım, Dk. 81 Atila Turan, Dk. 90+2 Lopes (Kayserispor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki karşılaşmada Kayserispor, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

53. dakikada Kayserispor öne geçti. Mensah'ın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Umut Bulut kafasıyla topu altıpas içine gönderdi. Arka direkte topla buluşan Şamil Çinaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

56. dakika sol kanattan korner çizgisine inen Atila Turan'ın etkili ortasında penaltı noktasına koşu yapan Umut Bulut'un kafa vuruşunda top kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

89. dakikada kendi yarı alanında topu kapan ve seri bir şekilde rakip ceza sahasına giren Chery, pasını Bilal Başacıkoğlu'na çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına giren Bilal Başacıkoğlu, Emre Kılınç'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda maçın hakemi Alper Ulusoy penaltı kararı verdi.

90. dakikada kullanılan penaltıda Chery, meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan Acar'ın solundan filelerle buluşturdu: 2-0.

90+2. dakikada Lopes ile yaşadığı tartışmanın ardından Robinho, ikinci sarıdan kırmızı kartla hakem tarafından oyundan ihraç edildi.

Müsabaka, Kayserispor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.