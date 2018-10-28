Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Kayserispor: Muammer Yıldırım, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık, Levent Gülen, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu, Mensah, Chery, Umut Bulut
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Braz, Bjarsmyr, Douglas, Hakan Arslan, Rybalka, Medjani, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir
Sarı kartlar: Dk. 41 Ziya Erdal, Dk. 45 Robinho (Demir Grup Sivasspor), Dk. 42 Levent Gülen (Kayserispor)
KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Kayserispor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
8. dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Robinho'nun pasında topla buluşan Erman Kılınç'ın sol çaprazdan ceza alanına girer girmez şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
10. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda Douglas'ın, uzaktan sert şutunda, kaleci Muammer Yıldırım üzerine gelen topu kornere çeldi.
30. dakikada Chery'nin havadan savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasa koşu yapan Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı içerisinde kayarak yaptığı vuruşta top uzak direğin dibinden auta çıktı.
31. dakikada rakiplerini çalımlayarak korner çizgisine inen Atila Turan'ın etkili ortasında altıpas önünde topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun uygun pozisyonda yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.
33. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda savunmanın ceza sahası dışına uzaklaştırdığı top Atila Turan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.