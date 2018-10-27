Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Traore (Dk. 64 Fofana), Jonsson, Yatabare (Dk. 75 Mücahit Can Akçay), Jevtovic (Dk. 70 Vedat Bora), Milosevic, Jahovic
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 69 Jojic), Kerim Frei (Dk. 83 Arda Turan), Bajic
Gol: Dk. 60 Bajic (Medipol Başakşehir)
Sarı kart: Dk. 50 Diagne (Atiker Konyaspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.
60. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerim Frei'nin ceza sahası içerisine pasına hareketlenen Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-1.
69. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Yatabare'nin sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.
81. dakikada Visca'nın ceza sahası içerisinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.
Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.