Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Atiker Konyaspor: 0 - Medipol Başakşehir: 1

Futbol: Spor Toto Süper Lig
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Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Traore (Dk. 64 Fofana), Jonsson, Yatabare (Dk. 75 Mücahit Can Akçay), Jevtovic (Dk. 70 Vedat Bora), Milosevic, Jahovic

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Uçar, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Soner Aydoğdu), Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 69 Jojic), Kerim Frei (Dk. 83 Arda Turan), Bajic

Gol: Dk. 60 Bajic (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 50 Diagne (Atiker Konyaspor)


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Atiker Konyaspor'u 1-0 yendi.

60. dakikada konuk ekip öne geçti. Kerim Frei'nin ceza sahası içerisine pasına hareketlenen Bajic, topu ağlara gönderdi: 0-1.

69. dakikada Milosevic'in pasına hareketlenen Yatabare'nin sert şutunda, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

81. dakikada Visca'nın ceza sahası içerisinden şutunda kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.

Karşılaşma, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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