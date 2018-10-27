Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Traore, Jonsson, Yatabare, Jevtovic, Milosevic, Jahovic

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Uğur Açar, Da Costa, Epureanu, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Kerim Frei, Bajic





KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasındaki Atiker Konyaspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı golsüz tamamlandı.

10. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Traore'nin sert şutunda, top İrfan Can Kahveci'ye çarparak kornere çıktı.

26. dakikada Bajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahası içerisindeki Visca'nın vuruşunda top Diagne'ye çarparak kornere gitti.

28. dakikada Josson'un, konuk ekibin savunmasından dönen topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

35. dakikada Da Costa'nın orta sahadan pasında, Clichy topu Bajic'in önüne indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı üzerine gelen topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.