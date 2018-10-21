Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Osmanlı
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Djedje, Cerci (Dk. 77 Sedat Ağçay), İlhan Parlak, Kenan Özer (Dk. 90 Mehmet Sak), Kubilay Kanatsızkuş (Dk. 83 Kehinde)
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran (Dk. 73 Erkan Kaş), Donald (Dk. 38 Boutaib), Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Pereira (Dk. 67 Eren Tozlu), Adem Büyük
Gol: Dk. 10 Cerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Dk. 17 Mina, Dk. 54 Murat Yıldırım, Dk. 70 Boutaib, Dk. 90+5 Guilherme (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Djedje, Dk. 48 İlhan Parlak, Dk. 90+1 Sedat Ağçay, Dk. 90+3 Pinto (MKE Ankaragücü)
ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
57. dakikada gelişen MKE Ankaragücü atağında topu son olarak önünde bulan Kenan Özer'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
68. dakikada sağ çaprazda topu önünde bulan Cerci'nin ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, kaleci Farnolle gole izin vermedi.
83. dakikada sol taraftan kullanılan korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Boutaib'in kafayla yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.
84. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor beraberliğe çok yaklaştı. Chebake'nin sağ taraftan ortasında Boutaib'in gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü. Savunma, dönen topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma, MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.