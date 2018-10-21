Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Cevdet Kömürcüoğlu

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Faty, Djedje, Cerci, İlhan Parlak, Kenan Özer, Kubilay Kanatsızkuş

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Donald (Dk. 38 Boutaib), Murat Yıldırım, Guilherme, Aleksic, Pereira, Adem Büyük

Goller: Dk. 10 Cerci (Penaltıdan) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Djedje (MKE Ankaragücü)





ANKARA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Evkur Yeni Malatyasporlu Mina'nın kısa düşen pasında topu önünde bulan İlhan Parlak, meşin yuvarlağı rakip ceza alanına kadar taşıdı. Bu futbolcunun yaptığı orta sonrasında başkent ekibinin futbolcuları Sadık Çiftpınar'ın topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Hakem Alper Ulusoy, VAR sistemine başvurduktan sonra penaltı noktasını gösterdi. 10. dakikada penaltı atışını kullanan Cerci, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

43. dakikada Aleksic'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza alanına giren Boutaib'in ortasında savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

MKE Ankaragücü, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.



