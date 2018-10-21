Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Jach, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Petrucci (Dk. 86 Gladkyy), Robin Yalçın (Dk. 65 Abdullah Durak), Süleyman Koç (Dk. 80 Fink), Boldrin, Vedat Muric

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Uğur Demirok, Diagne, Skubic, Jonsson, Jevtovic (Dk. 71 Traore), Milosevic (Dk. 86 Volkan Fındıklı), Fofana (Dk. 46 Jahovic), Ömer Ali Şahiner, Yatabare

Goller: Dk. 41 Boldrin (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 82 Jahovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)



Kırmızı kart: Abdullah Durak (Maçtan sonra) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 90+1 Orhan Ovacıklı, Vedat Muric (Maçtan sonra) (Çaykur Rizespor)





RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

57. dakikada Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası çizgisi üzerine yerden pasında Süleyman Koç'un gelişine vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

61. dakikada Skubic'in sağ taraftan ceza sahasına pasında, Jahovic'in kontrol ettikten sonra dönüp yerden vuruşunda, defanstan seken topu kaleci Gökhan Akkan son anda tokatlayarak kornere çeldi.

76. dakikada sağ taraftan rakibini çalımladıktan sonra ceza sahası içerisine giren Orhan Ovacıklı'nın şutunda top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Orhan Ovacıklı yeninden önünde kalan topu tamamlamak istese de şutunda meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

78. dakikada Jahovic'in Çaykur Rizespor ceza alanında yerde kaldığı pozisyonu VAR uyarısıyla yeniden izleyen Volkan Bayarslan, Jach'ın Jahovic'e faul yaptığına karar vererek penaltı noktasını gösterdi. 82. dakikada Jahovic'in penaltı atışında top filelere gitti: 1-1.

Karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Maçın ardından Atiker Konyasporlu futbolcu Uğur Demirok formasını çıkarıp havaya kaldırdı ve tribünlere doğru gösterdi. Uğur'a Vedat Muric ve bazı Çaykur Rizesporlu futbolcular engel olmaya çalışırken, iki takım oyuncuları arasında bir anda tartışma başladı. Saha içinde yaşanan gerilimi VAR'dan izleyen hakem Volkan Bayarslan, olay esnasında Uğur'a vurduğu gerekçesiyle Çaykur Rizesporlu Abdullah Durak'a kırmızı kart gösterdi. Vedat Muric ise sarı kart aldı.