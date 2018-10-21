Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Jach, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Petrucci, Robin Yalçın, Süleyman Koç, Boldrin, Vedat Muric

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Uğur Demirok, Diagne, Skubic, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Fofana, Ömer Ali Şahiner, Yatabare

Gol: Dk. 41 Boldrin (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor)





RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

16. dakikada Opanasenko'nun sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında defanstan seken top Ömer Ali Şahiner'in önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas sol köşesinden sert şutunda defans oyuncusu Brabec, son anda yatarak filelere gitmekte olan topu ayakları ile uzaklaştırmayı başardı.

27. dakikada Ali Çamdalı'nın ceza sahasına havadan pasında Petrucci'nin bekletmeden gelişine vuruşunda, top az farkla üstten auta çıktı.

30. dakikada kazanılan faul atışında Boldrin'in yaklaşık 30 metreden sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu yumruklayarak kornere çeldi.

39. dakikada hakem Volkan Bayarslan, Jevtovic'in ceza sahasında topa ele müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 41. dakikada topun başına geçen Boldrin plase vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Robin Yalçın'ın ara pasında rakibini çalımladıktan sonra ceza sahasına giren Orhan Ovacıklı'nın yerden şutunda, top az farkla auta çıktı.

İlk yarı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.