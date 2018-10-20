Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Braz, Bjarsmyr, Uğur Çiftçi, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 68 Torje), Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir (Dk. 77 Cyriac)

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı (Dk. 61 Isla), Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ayew (Dk. 61 Mehmet Ekici - Dk. 78 Alper Potuk), Jailson, Eljif Elmas, İsmail Köybaşı, Frey, Soldado

Sarı kartlar: Dk. 19 Robinho, Dk. 90+3 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), Dk. 60 İsmail Köybaşı (Fenerbahçe)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması 0-0 sona erdi.

51. dakikada Eljif Elmas'ın savunmanın arkasına pasında topla buluşan Soldado, ceza alanında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Soldado'nun vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar'ın müdahalesi sonrası boşta kalan meşin yuvarlağı Uğur Çiftçi taca gönderdi.

54. dakikada Fenerbahçe defasının hatasında ceza alanında topu önünde bulan Emre Kılınç'ın vuruşunda, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

58. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında ceza alanını terk eden Harun Tekin'in yatarak ayaklarıyla uzaklaştırdığı top, Hakan Arslan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun pasında meşin yuvarlakla buluşan Robinho'nun ceza alanı dışından aşırtma vuruşunda, kalesine dönen Harun Tekin, topu kontrol etti.

64. dakikada Eljif Elmas'ın ceza yayı civarından vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu güçlükle uzaklaştırdı.

70. dakikada sağdan gelişen Fenerbahçe atağında Isla'nın pasına hareketlenen Soldado'nun ceza alanı çaprazından vuruşunda, kaleci Tolgahan Acar topu kornere çeldi.

71. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Frey'in vuruşunda kaleci Tolgahan Acar'dan dönen top, Soldado'nun önünde kaldı. Müsait pozisyondaki Soldado, topu yakın mesafeden auta gönderdi.

73. dakikada Mehmet Ekici'nin sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, üst direkten oyun alanına dönen topu Sivasspor savunması uzaklaştırdı.

88. dakikada Isla'nın sağdan ceza alanına ortasında Soldado'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

89. dakikada Eljif Elmas'ın ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta gitti.

Maç, 0-0 sona erdi.