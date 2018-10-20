Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Sivas Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Ziya Erdal, Braz, Bjarsmyr, Uğur Çiftçi, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Ayew, Jailson, Eljif Elmas, İsmail Köybaşı, Frey, Soldado

Sarı kart: Dk. 19 Robinho (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

6. dakikada İsmail Köybaşı'nın soldan ceza alanına ortasında Frey'in altıpas civarından vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstünden az farkla auta çıktı.

16. dakikada Braz'ın kaleyi karşıdan gören noktadan uzak mesafeden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

27. dakikada Robinho'nun soldan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, top direğin üstünden auta gitti.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.