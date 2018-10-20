Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim



Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil



Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci (Dk. 73 Soner Aydoğdu), Visca, Mossoro, Elia (Dk. 90 Napoleoni), Adebayor (Dk. 73 Bajic)



Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru (Dk. 69 Mert Özyıldırım), Levent Gülen, Atila Turan, Mensah, Kana Bıyık, Varela (Dk. 85 Kucher), Chery, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut



Gol: Dk. 40 Mossoro (Medipol Başakşehir)



Sarı kartlar: Dk. 3 Mahmut Tekdemir, Dk. 17 Caiçara, Dk. 66 İrfan Can Kahveci, Dk. 76 Elia, Dk. 83 Soner Aydoğdu (Medipol Başakşehir), Dk. 78 Lopes, Dk. 90+4 Mert Özyıldırım (Kayserispor)







İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

68. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Varela, ceza sahasına girer girmez çok sert vurdu. Kaleci Mert köşeye giden topu son anda kornere çeldi.

72. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gol fırsatını değerlendiremedi. Clichy'nin pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Visca, rakibinden kurtulup sol ayağıyla şutunu attı. Yan direkten dönen topu Mossoro yeniden kaleye gönderirken, kaleci Lung bu şutta da gole izin vermedi.

84. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında sağ kanattan ilerleyen Visca, ceza yayı içindeki Soner'e pasını attı. Bu oyuncunun uygun pozisyondaki şutunda, kaleci Lung soluna yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

90+3. dakikada ev sahibi ekip net bir fırsatı kullanamadı. Clichy, kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip kaleye doğru süratla ilerleyip, ceza sahasına girmeden Visca ile paslaştı. Uygun pozisyonda ceza sahası içinde topla buluşan Visca'nın şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Mücadele, ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.







