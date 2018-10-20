Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Hüseyin Göçek, Mustafa Emre Eyisoy, Candaş Elbil
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Levent Gülen, Atila Turan, Mensah, Kana Bıyık, Varela, Chery, Bilal Başacıkoğlu, Umut Bulut
Gol: Dk. 40 Mossoro (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 3 Mahmut Tekdemir, Dk. 17 Caiçara (Medipol Başakşehir)
İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig 9. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir, Kayserispor önünde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
4. dakikada Kayserispor gole çok yaklaştı. Mahmut Tekdemir'den topu kapan Mensah, ceza yayı içinde yerden şutunu çekerken, top az farkla yandan auta çıktı.
6. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Visca sağ kanattan ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun arka direkteki Elia'ya attığı pasta savunma son anda topu kornere gönderdi.
40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Visca, son çizgiye indi ve arka direğe ortasını yaptı. Topun gelişine vuran Mossoro, fileleri havalandırdı: 1-0.
Mücadeledenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.