Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne (Dk. 84 Traore), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson (Dk. 75 Hadziahmetovic), Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic (Dk. 63 Fofana), Yatabare
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Medel, Quaresma (Dk. 46 Lens), Ljajic (Dk. 75 Oğuzhan Özyakup), Babel, Love (Dk. 89 Roco)
Goller: Dk. 30 Yatabare (penaltıdan), Dk. 90+4 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 78 Love, Dk. 80 Lens (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Dk. 28 Vida (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 32 Volkan Fındıklı, Dk. 34 Diagne, Dk. 54 Ömer Ali Şahiner, Dk. 62 Ferhat Öztorun, Dk. 66 Skubic, Dk. 70 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 37 Quaresma, Dk. 49 Medel, Dk. 50 Ljajic, Dk. 83 Lens, Dk. 80 Pepe, 90+6 Babel (Beşiktaş)
KONYA (AA) - Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 beraber kaldı.
49. dakikada yeşil-beyazlı takımın sağdan kullandığı kornerde Medel ile ikili mücadeleye giren Uğur Demirok yerde kalınca hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Yatabare, meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.
72. dakikada Skubic'in sağ kanattan yerden ortasında, altıpas içerisinde Yatabare'nin dokunuşunda top az farkla auta çıktı.
78. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan ortasında, altıpas içerisinde Love kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
80. dakikada konuk ekip öne geçti. Babel'in sağ kanattan ordasında Lens'in gelişine vurduğu top ağlara gitti: 1-2
90+3. dakikada Traore'nin ceza sahası içerisinden sert şutunda Gökhan Gönül topu çizgiden kornere çıkardı.
90+4. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ömer Ali Şahiner'in sağdan kullandığı kornerde ön direkte Skubic'in arkaya aşırttığı topu Hurtado, kafayla direk dibinden filelerle buluşturdu: 2-2
Karşılaşma, 2-2 beraberlikle sona erdi.