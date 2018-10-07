Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ümit Öztürk, Ali Saygın Ögel, Osman Gökhan Bilir
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Diagne, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hurtado, Milosevic, Yatabare
Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Hutchinson, Medel, Quaresma, Ljajic, Babel, Love
Gol: Dk. 30 Yatabare (penaltıdan) (Atiker Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 28 Vida (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 32 Volkan Fındıklı, Dk. 34 Diagne (Atiker Konyaspor), Dk. 37 Quaresma (Beşiktaş)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Atiker Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
18. dakikada Hurtado'nun orta sahadan gönderdiği topa Skubic'in bekletmeden vuruşunda, altıpas üzerinde bulunan Yatabare dokunamadı.
26. dakikada Skubic'in pasında Milosevic'in şutunda kaleci Karius, topa hakim oldu.
28. dakikada Skubic'in ceza sahası içerisinden pasında, Ömer Ali Şahiner topu bekletmeden kaleye gönderdi. Vida'nın altıpas içerisinde topa elle müdahalesinde hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Vida, kırmızı kartla oyundan atıldı.
30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yatabare'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0
35. dakikada Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.