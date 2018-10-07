Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Mehmet Kısal
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Rahman Buğra Çağıran, Donald, Muniru, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Boutaib
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir
Goller: Dk. 11 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 17 Muhammet Demir, Dk. 21 ve 24 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ziya Erdal, Dk. 27 Douglas (Demir Grup Sivasspor)
MALATYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 3-1 önde tamamladı.
3. dakikada ceza yayının sağından gelen topu Sadık Çiftpınar, kale direğinin yakınındaki Adem Büyük'e aktardı. Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
11. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Sol taraftan köşe vuruşunu kullanan Guilherme, ceza sahasına ortasını yaptı. Kale sahası içinde Mina, savunmayla beraber topa yükseldi. Mina'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan filelerle buluştu: 1-0
17. dakikada konuk takım beraberliği sağladı. Savunmasının arkasına sarkan Muhammet Demir'in vuruşunda, Sadık Çiftpınar'a da çarpan top ağlara gitti: 1-1
20. dakikada ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Aleksic şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal Vural kale direğinin dibinde topu güçlükle önledi.
21. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Douglas'ın sağ kanattan yaptığı ortada Robinho topla buluştu. Kale direğinin dibinden vuruşunu yapan Robinho, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2
24. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Douglas'ın orta sahadan savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Robinho, yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3
43. dakikada sağ taraftan Chebake'nin ortasında kale direğinin dibinde topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
44. dakikada Ziya'nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.
Maçın ilk yarısı, Demir Grup Sivasspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.