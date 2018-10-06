Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık



Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Latovlevici, Shehu, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Umut Meraş (Dk. 80 Burak Kapacak), Stancu (Dk. 56 Lima), Sakho (90+2 Umut Nayir)



MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan (Dk. 38 Kone), Pinto, Faty, Putsila (Dk. 77 Cerci), Mokhtar (Dk.15 Kenan Özer), Moulin, Bifouma, İlhan Parlak



Gol: Dk. 22 Umut Meraş (Bursaspor)



Sarı kart: Dk. 72 Ramazan Keskin (Bursaspor)





BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. hafta maçında Bursaspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

54. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Kendi yarı alanından gelen uzun topla buluşan Sakho'nun yaptığı vuruş, kaleci Hopf'dan sekip kaleye doğru yöneldi. Kone'nin son anda müdahale ettiği meşin yuvarlak, direğe çarpıp kornere çıktı.

65. dakikada MKE Ankaragücü kontra atağında sol kanatta topla buluşan Bifouma, hızla kaleye yöneldi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bifouma'nın dar açıdankaleye paralel yaptığı vuruş çerçeveyi bulmadı ve Bursaspor defansı topu uzaklaştırdı.

83. dakikada kendi yarı sahasından gelen topla buluştuktan sonra Moulin'den sıyrılan Lima'nın sol çaprazdan şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada MKE Ankaragücü defansından seken topu iyi kontrol eden Sakho, pasını sağ kanattan ceza alanına koşu yapan Lima'nın önüne bıraktı. Rahat pozisyonda topa iyi vuramayan Lima'nın şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı zorlanmadan kontrol etti.

90. dakikada sol kanattan Latovlevici'nin ceza alanına içine yaptığı ortada topla buluşan Lima, meşin yuvarlığı kalecinin sağından filelere gönderdi. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla Lima'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Müsabaka, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.