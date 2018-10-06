Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Bursa Büyükşehir Belediye



Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Chedjou, Latovlevici, Shehu, Ramazan Keskin, Aytaç Kara, Umut Meraş, Stancu, Sakho

MKE Ankaragücü: Hopf, Erdem Özgenç, Alihan Kubalas, Yalçın Ayhan (Dk. 38 Kone), Pinto, Faty, Putsila, Mokhtar (Dk.15 Kenan Özer), Moulin, Bifouma, İlhan Parlak

Gol: Dk. 22 Umut Meraş (Bursaspor)





BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig 8. hafta maçında Bursaspor, MKE Ankaragücü karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

7. dakikada ceza alanı ön çizgisinde MKE Ankaragücü oyuncularından seken topu kontrol eden Sakho, meşin yuvarlığı kalecinin solundan filelere yolladı. Maçın hakemi Özgür Yankaya, Video Yardımcı Hakem "VAR" kararıyla pozisyon öncesinde Bursasporlu Stancu'nun, Alihan Kubalas'a faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

22. dakikada MKE Ankaragücü yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Ramazan Keskin'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Meraş, yaptığı kafa vuruşuyla kalecinin üstünden meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-0.

42. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında topla buluşan Stancu, içeri doğru kat eden Aytaç Kara'yı ceza sahası ön çizgisinde topla buluşturdu. Aytaç Kara'nın sert şutu kalenin üstünden auta gitti.

Maçın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşma öncesinde, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında düzenlenen hain terör saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunuldu.



Öte yandan, iki takım oyuncuları, taraftarların tezahüratı sonucu ele ele tribünleri selamladı.



