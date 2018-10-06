Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Levent Gülen, Atila Turan, Şamil Çinaz, Bilal Başacıkoğlu, Rotman, Mensah, Chery, Umut Bulut

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Saadane, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Musa Çağıran, Umar (Dk. 7 Süleyman Koç), Samudio, Boldrin, Vedat Muric

Gol: Dk. 25 Saadane (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kartlar: Dk. 12 Rotman (Kayserispor), Dk. 45+2 Samudio (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 20 Saadane (Çaykur Rizespor)





KAYSERİ (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasındaki Kayserispor-Çaykur Rizespor maçının ilk yarısı, konuk ekip Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

7. dakikada Çaykur Rizespor'da rakibiyle girdiği mücadelede sakatlanan Umar, karşılaşmaya devam edemedi. Umar'ın yerine Süleyman Koç oyuna dahil oldu.

12. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Rotman ile Orhan Ovacıklı arasındaki mücadelede Orhan Ovacıklı yerde kaldı. Faule hükmeden maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından Rotman'ı doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

21. dakikada Kayserispor atağında, ceza yayı çizgisi üzerinde topla buluşan Bilal Başacıkoğlu'nun sert vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

25. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Hızlı paslarla Kayserispor yarı alanını geçen konuk ekipte ceza sahasında Süleyman Koç ile verkaça giren Saadane, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

45+2. dakikada Samudio ile Şamil Çinaz'ın mücadelesinde Şamil Çinaz yerde kaldı. Kayserispor lehine verdiği faulün ardından Samudio'yu sarı kartla cezalandıran maçın hakemi Fırat Aydınus, VAR incelemesinin ardından kararını değiştirerek bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip Çaykur Rizespor, 1-0 önde tamamladı.