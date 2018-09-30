Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Halil Akbunar (Dk. 30 Tayfur Bingöl), Alpaslan Öztürk (Dk. 73 Poko), Borges, Yasin Öztekin (Dk. 90 Berkan Emir), Castro, Jerome
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay (Dk. 46 Hurtado), Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Fofana (Dk. 74 Moke), Milosevic (Dk. 68 Traore), Yatabare
Goller: Dk. 24 Jerome, Dk. 41 Yasin Öztekin, Dk. 61 Castro (Göztepe), Dk. 49 Yatabare, Dk. 90+4 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Milosevic, Dk. 70 Jevtovic, Dk. 86 Hurtado (Atiker Konyaspor), Dk. 79 Reis, Dk. 82 Titi, Dk. 86 Beto (Göztepe)
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta mücadelesinde Göztepe, Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Atiker Konyaspor 49. dakikada farkı 1'e indirdi. Hurtado'nun sağ kanatta yaptığı ortada ceza alanı içi arka tarafta topa dokunan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
61. dakikada ceza alanı önünde Jerome'la paslaştıktan sonra meşin yuvarlakla ceza alanına giren Castro'nun sert şutunda, top ağlara gitti: 3-1.
65. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Yasin Öztekin'in şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.
88. dakikada Göztepe'nin kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda kazandığı serbest vuruşu kullanan Yasin Öztekin'in şutunda, kaleci Serkan topu kornere çeldi.
90+4. dakikada Traore'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner, topu filelere gönderdi: 3-2.
Göztepe, müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.