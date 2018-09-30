Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Traore, Halil Akbunar (Dk. 30 Tayfur Bingöl), Alpaslan Öztürk, Borges, Yasin Öztekin, Castro, Jerome
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Selim Ay, Uğur Demirok, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Fofana, Milosevic, Yatabare
Goller: Dk. 24 Jerome, Dk. 41 Yasin Öztekin (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 19 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Milosevic (Atiker Konyaspor)
İZMİR (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe-Atiker Konyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
24. dakikada Göztepe öne geçti. Sol kanattan Yasin Öztürk'ün kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde savunma oyuncularına rağmen Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada sol kanattan yapılan ortada ceza alanı içindeki Yatabare'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
41. dakikada Göztepe farkı ikiye çıkardı. Kaleci Beto'nun rakip yarı sahaya gönderdiği meşin yuvarlak, hava topu mücadelesinde sekerek, Atiker Konyasporlu Selim Ay'ın önüne düştü. Selim'in kontrol edemediği topu kapan Yasin Öztekin'in, ceza alanına girdikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.
45+5. dakikada Traore'nin ceza alanı dışından attığı sert şutta, kaleci Serkan topu kornere çeldi.
Yağışlı havada oynanan karşılaşmanın 3. dakikasında yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle iki takımın kalecisini orta alana çağıran hakem Mete Kalkavan, yaptığı görüşmelerden sonra yaklaşık 2 dakikalık duraklamanın ardından müsabakayı tekrar başlattı.
Müsabakanın ilk yarısını Göztepe 2-0 önde bitirdi.