Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka (Dk. 90+2 Uğur Çiftçi), Robinho, Emre Kılınç (Dk. 84 Torje), Muhammet Demir (Dk. 79 Kone)
Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 74 Umut Nayir), Tunay Torun (Dk. 46 Furkan Soyalp), Saivet (Dk. 21 Yusuf Erdoğan), Lima, Sakho
Goller: Dk. 34 ve 90+1 Robinho (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Aytaç Kara, Dk. 45 Badji, Dk. 63 Barış Yardımcı, Dk. 71 Chedjou (Bursaspor), Dk. 45 Medjani, Dk. 79 Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor)
SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki karşılaşmada Demir Grup Sivasspor, Bursaspor'u 2-0 mağlup etti.
55. dakikada sağ kanattan şekillenen Sivasspor atağında, Robinho'nun ceza alanına ortasında arka direkteki Rybalka'nın vuruşunda, top yandan auta çıktı.
58. dakikada Furkan Soyalp'in sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Chedjou'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
76. dakikada serbest vuruşu kullanan Rybalka, topu ceza alanındaki Robinho'ya gönderdi. Bu futbolcunun ceza alanı dışından hafif sağ çaprazdan şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
89. dakikada Torje'nin soldan kullandığı kornerde ceza alanındaki Robinho'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+1. dakikada Sivasspor farkı ikiye çıkardı. Ziya Erdal'ın savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan ve sağdan ceza alanına giren Robinho'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden düzgün vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0
Mücadele, Demir Grup Sivasspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.