Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Hanoğlu, Cevdet Kömürcüoğlu

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya Erdal, Medjani, Hakan Arslan, Rybalka, Robinho, Emre Kılınç, Muhammet Demir

Bursaspor: Okan Kocuk, Barış Yardımcı, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara, Tunay Torun, Saivet (Dk. 21 Yusuf Erdoğan), Lima, Sakho

Gol: Dk. 34 Robinho (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Aytaç Kara, Dk. 45 Badji (Bursaspor), Dk. 45 Medjani (Demir Grup Sivasspor)





SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasındaki Demir Grup Sivasspor-Bursaspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

13. dakikada sağdan ceza alanına giren Robinho'nun pasında uzak köşede topu göğsüyle önüne alan ve rakibini çalımlayan Emre Kılınç'ın yakın mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

28. dakikada Tunay Torun'un ceza alanı dışından sağ çaprazdan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kontrol etti.

34. dakikada Demir Grup Sivasspor öne geçti. Orta sahadan aldığı topla hızla mesafe kat eden Robinho, önündeki koridoru kullanarak ceza alanı önüne kadar geldi. Burada rakibini çalımlayan Robinho'nun ceza sahası çizgisi üzerinden plase vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

37. dakikada Robinho'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda kale alanında seken top, direğin üstünden az farkla auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.